Başkentgaz'ın 'Gaz faturanıza yaz gelsin' sloganın arkasından yeni soygun çıktı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden aktardığı 8 milyon dolarla gündem olan, sayaç değişimi üzerinden büyük bir soyguna imza atan Başkentgaz, yeni yılla birlikte ödenemez boyuta gelen faturalara ilişkin tepki çeken bir adıma imza attı.

Başkentgaz'dan abonelerine gönderilen mailde "Gaz Faturanıza Yaz Gelsin" denilirken, gelen yüksek fatura bedellerinin 12 ay taksitle ödenebileceği duyuruldu.

Halkın artık ödenemez boyutlara gelen faturalarına çözüm olarak "taksitle ödeyin" diyen Başkentgaz, öte yandan faturaları ödeyemeyen binlerce yurttaşın da gazını kesmeye de devam ediyor.

Ancak işin bir diğer ilginç boyutu daha var...

Başkentgaz'ın taksitli ödeme için yönlendirdiği uygulama "Hayhay" adını taşıyor.

Sadece söz konusu uygulamanın sitesine girip, faturalardan alınan komisyonlara bakıldığında halkın gaz faturası dışında bir soygunla daha karşılaşacağı görülüyor.

Başkentgaz'ın "faturanıza yaz gelsin" diye yönlendirdiği uygulama 12 taksit için yüzde 14,43 komisyon alıyor, her fatura ödemesi için 2 lira komisyon alıyor ayrıca uygulamaya yüklenen bakiyeler için yüzde 1,45 komisyon alıyor.

Hayhay'ın başında tanıdık var...

Başkentgaz'ın binlerce abonesini yönlendirdiği uygulamanın sahibi de Başkentgaz'ın sahibi olan Torunlar adlı şirket.

Ömer Faruk Torun ve Yunus Emre Torun Hayhay'ın kurucuları arasında.

Sonuç olarak Başkentgaz'ın Hayhay'ı şirkete daha çok para olarak dönüyor.