Başkentgaz bu soğukta bir binayı gazsız bıraktı

Başkentgaz adlı firma, mart ayını oldukça soğuk bir havada geçiren Ankara’da bir binayı gazsız bıraktı.

Ankara’da Esat’ta bulunan ve merkezi sistemle ısınan bir binada bulunan kartlı sayaç, servis uyarısı verdi. Uyarının ardından gelen ekipler sayacı tamir edip gitti. Uyarı üç gün sonra yeniden tekrarlayınca ekipler “sayaç 20 senelik, değişmesi lazım” dedi, binanın gazını kesti.

Bina sakinleri soğuk havalar gerekçesiyle kesintinin daha sonra yapılmasını talep ederken, şirket görevlileri bu talebi geri çevirerek havaların gece -10 dereceye yaklaştığı kentte gaz kesim işlemini yaptı.

Bina sakinlerinden soL’a yapılan açıklamada, binada çok sayıda yaşlı bulunduğu ve çocuklu aileler olduğu belirtilerek duruma tepki gösterildi.

Başkentgaz’dan 72 saat ile 5 gün arasında bir dönüş yapılacağının belirtildiği, bu sürecin sonunda bir tadilat masrafı çıkarılacağını belirten bina sakinleri hem nasıl bir maliyetle karşılacaklarını bilmediklerini hem de bu soğukta gazsız bırakıldıklarını ifade etti.

Benzer kesintilerin sadece kendileriyle sınırlı olmadığını belirten bina sakinleri, merkezi sistemli çok sayıda binada benzer bir durum yaşandığını belirterek Başkentgaz’a tepki gösterdi.