'Başkanlığa Hayır' diyen öğretmenler kazandı

5 Nisan günü Eğitim-Sen Antalya Şubesi Attaolos Heykeli önünde “Başkanlığa Hayır” başlıklı bir basın açıklaması yapmak üzere toplantı düzenledi.
Polis tutanağına göre kalabalık 15.20’de toplandı. “Eğitim ve Bilim Emekçileri Olarak 16 Nisan Referandumuna Hayır Diyoruz” ile başlayan bildiriler dağıtıldı. “Başkanlığa Hayır”, “Geleceğimiz İçin Hayır”, “Askeri ve Sivil Darbelere Hayır” sloganları atıldı. Eylem 25 dakika sürdü. Yine tutanaklara göre polis müdahale etmedi. Kalabalık dağıldı.
Ancak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu eyleme katılan öğretmenlere, “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” ten 227 TL idari para cezası kesti.
Öğretmenler sendikal kapsamda barışçıl bir basın açıklaması yaptıklarını belirterek itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti. Öğretmenler konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu değerlendirmelerde bulundu: