Basın-İş'den 'Artı Gerçek' açıklaması: Taleplerimizi ilettik, temsilcimizi işten çıkardılar 

DİSK Basın-İş, basın emekçilerinin taleplerinin iletildiği Artı TV ve Artı Gerçek'in yanıtının işten çıkarma olduğunu duyurdu.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada "Artı TV ve Artı Gerçek‘te çalışanların taleplerini ilettiğimiz ve görüşme istediğimiz işveren talebimize Ankara Temsilcimiz Turgut Dedeoğlu'nu işten çıkartarak yanıt verdi. İşçi mücadelelerinin haberlerini yapanların ikiyüzlü tavrını teşhir ediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

Sendikadan 7 Şubat'ta "Bugün örgütlü olduğumuz Artı TV ve Artı Gerçek'te çalışanlarla bir araya geldik. İşverenin zammını kabul etmediğimizi % 40 zam talebimizde ısrarcı olduğumuzu belirttik. İşvereni görüşme yapmak üzere masaya davet ettik" denilmişti.