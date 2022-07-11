Basın Ahlak Esasları'nın yürürlüğe girdiği gün erişim engeli kararı

Basın İlan Kurumu’nda (BİK) tepkilere karşın 6 Temmuz’da yayımlanan ve “basına yeni sansür” olarak nitelendirilen Basın Ahlak Esasları, yayımlandığı ilk gün sansüre dönüştü.

Çankırı’da yayın yapan bir yerel haber sitesinde 5 Temmuz’da yayımlanan habere, 6 Temmuz’da yargıç kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, söz konusu esaslara atıf yapıldı.

28 yıl aradan sonra

İktidar, “sansür yasası” ve RTÜK kararlarıyla basını baskı altına almaya çalışırken, BİK Genel Kurulu, 28 yıl aradan sonra “Basın Ahlak Esasları”nı güncelledi. 25-27 Mayıs’ta alınan kararlar, 6 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Esaslara eklenen “genel ahlak”, “milli ve toplumsal değerler”, “aile yapısı” gibi yoruma açık düzenlemeler meslek örgütlerinin tepkisini çekerken esaslar yayımlandığı gün sansüre dönüştü.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'In haberine göre Çankırı’da yayın yapan “sozcu18.com” adlı bir yerel haber sitesi, “MHP’li Çankırı Belediyesi’nin bir iştirakinde çalışan R.Y. adlı kişinin, çalıştığı birimde zimmetine para geçirdiği ve olayın ortaya çıkmasının ardından işten çıkarıldığı” iddialarını haberleştirdi. R.Y., 5 Temmuz’da yayımlanan habere itiraz ederek, 6 Temmuz’da habere erişimin engellenmesi için yargıya başvurdu.

'İtiraz edeceğim'

Başvuruyu aynı gün görüşen hâkimlik, istemi kabul etti ve engelleme kararı aldı. Ancak jet hızıyla verilen erişim engeli kararında, yine aynı gün yayımlanan Basın Ahlak Esasları’na atıf yapıldı. Kararda, Basın Ahlak Esasları’nın “Suçsuzluk ilkesi” başlıklı 8. maddesine işaret edilerek, “Haber metninde kişi hakkında zimmet suçu işlediği yönünde iddialarda bulunulduğu, lekelenmeme hakkı, suçsuzluk ilkesi göz önüne alındığında haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu anlaşıldı” denildi.

İnternet sitesinin imtiyaz sahibi Vedat Beki, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İlk kez bir hâkimin ‘yayından kaldırma’ kararı alırken bu derece zorlandığını görüyorum. 40 yılı aşkın gazetecilik hayatım var. Mevcut iktidar öncesi bu ve benzeri haberlerimizde Cumhuriyetin savcıları, yayın sonrası resen soruşturma açar ve sahip olduğumuz bilgi ve belgeleri bizlerden talep ederdi. Bugün için böylesi sahneleri beklemek gazeteciler için ‘hayal’ oldu. Haberimizle ilgili alınan bu karara itiraz hakkımızı kullanacağız” ifadesini kullandı.