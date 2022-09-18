Basın açıklamasını engellemediği için mobbinge maruz kalan Prof. Dr. Akarsu istifa etti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu’nun, greve giden asistan hekimlerin iki günlük iş bırakma ve basın açıklamaları yapmalarına izin verdiği için üniversite yönetimi tarafından baskı gördüğü iddia edildi. Anabilim dalı başkanlığı görevinden istifa eden Akarsu, asistan hekimler tarafından çiçeklerle ve gözyaşlarıyla üniversiteden uğurlandı.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; üniversitelerde çalışan asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği sonrası ‘eşit işe eşit ücret’ talebiyle yurt genelinde 14-15 Eylül günü iki günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklamaları yaptı. Bu hastanelerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi hastanesi oldu.

Basın açıklamasını engellemek için tutanak

Hastanenin dermatoloji bölümünde görevli asistanlar da 15 Eylül sabahı alınan iş bırakma kararı doğrultusunda hasta bakmayacaklarını söyledi. Edinilen bilgiye göre, bu karar üzerine başhekimlik yöneticisi bazı idareciler, açıklamaya katılacak olan 4 asistan hekim hakkında tutanak tuttu. Söz konusu idareciler anabilim dallarında görevli öğretim üyelerine basın açıklamasına ve protestoya izin verilmesi durumunda haklarında soruşturma açılacağını bildirdi.

Asistan hekimlerin verdiği bilgilere göre, basın açıklaması yapılmasını engellemek isteyen idarecilerin, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Akarsu’ya baskı yaptığı iddia edildi. Prof. Sevgi Akarsu ise kendisiyle görüşen idarecilere, asistanların kararına katılmadığını ancak iş bırakmanın ve basın açıklaması yapmanın yasal hakları olduğunu, bu nedenle onlara engel olamayacağını belirtti.

'Dik duran hocalardan oldu ve baskıyla istifa ettirildi'

Bu gelişmelerin ardından DEÜ Dermatoloji ABD Dalı Başkanı Prof. Sevgi Akarsu, soruşturma ve baskıya daha fazla dayanamayıp anabilim dalı başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldı. Duruma tepki gösteren asistan hekimler ise kendilerine ve öğretim üyelerine yönelik baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirterek, alkışlı protesto gösterisi gerçekleştirdi. İstifa eden Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Akarsu’ya destek vermek için odasının kapısına giden asistan hekimler, alkışlarla teşekkür etti ve üzüntülerini dile getirdi.

Asistan hekimler, Prof. Akarsu’nun baskılar üzerine istifa ettiğini belirterek “Dekanlık ve başhekimlik üzerinden ‘birçok anabilim dalı başkanına asistanların grev yapmasına izin vermeyin, yapanların isimlerini bize verin, soruşturma açacağız’ dediğini biliyoruz. Dermatoloji hocası buna karşı dik duran nadir hocalardan biri oldu ve baskıyla istifa ettirildi” ifadelerini kullandı.