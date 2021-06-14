Başhekime ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar tepki çekti

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları tepkilere yol açtı.

2013 ve 2014 yılında Twitter'da yapılan paylaşımlarda Kürtlere ve Alevilere yönelik cinsiyetçi ve ırkçı ifadeler yer alıyor.

Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na tepki gösterildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Sarıhasanoğlu hakkında bir işlem yapıp yapmadığı da gündeme getirildi.

Sarıhasanoğlu'nun tepki çeken paylaşımları şöyle: