Başhekimden depremzede sağlık çalışanına: 'Göreve gelmeyen vatan hainidir'

Depremin ardından OHAL ilan edilen afet bölgesinde sağlık hizmetlerinde de büyük sorunlar yaşanıyor. Depremzede sağlık çalışanları hala idari izinli sayılmazken, çoğu hekim ve sağlık personeli de az hasarlı denilen sağlık kuruluşlarında ya da araçlarında, çadırlarda konaklayarak hizmet vermeye çalışıyor. Sağlık emekçileri de tıpkı afetzedeler gibi temiz su, yemek ve barınma sorunu yaşıyor.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, depremzede sağlık çalışanlarının idari izinli sayılmasının önünde engeller olduğuna işaret etti. Yöneticilerin izin kullanılmaması için baskı uyguladığını belirten Uğur, sağlık çalışanlarından düzenli "imza alan" bir başhekimin "Vatan hainidir bugün de görevinin başına gelmeyen sağlık çalışanı. Ben nasıl buradayım onlar da buraya gelecek" dediğini aktardı.

Dr. Uğur, bölgedeki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına ve verilmeye çalışılan sağlık hizmetinin durumuna ilişkin de şunları söyledi:

“Gelinen noktada bir suya dahi muhtaç oldukları anlar oldu. Şu an bile hala yemek verilmeyen arkadaşlarımız var çalıştıkları alanlarda. Koordinasyon ilk günkü gibi bugün de hala yok. Hala çadırı olmayan, yıkılma tehlikesi olan binalar içerisinde, bir iki saat başlarını koyup uyumak zorunda olan arkadaşlarımız var. Hala parklarda çadırı olmadan yatan arkadaşlarımız olduğu söyleniyor. Bölgede depreme maruz kalan, evleri yıkılan arkadaşlarımızın da çadırı, konteyneri yok, aracında yatan arkadaşlarımız var." (ANKA)