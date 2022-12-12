Başhekim yardımcısından skandal sözler: '13 yaşında kişi kendi rızasıyla evlenebilir'

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarını konuşulurken İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Uysal, bir sosyal medya kullanıcısının 6 yaşında evlendirildiği belirtilen H.K.G'nın ailesi için yaptığı, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil” paylaşımına yanıt verdi.

Uysal paylaşımında 13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayri meşru cinsellik yaşayanların olduğunu ileri sürdü.

Uysal, “Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?” ifadelerini kullandı.