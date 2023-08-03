Başhekim yardımcısından sağlıkçılara tehdit: 'Görürsem en ağır şekilde gereğini yaparım'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan Sanmak, sağlık çalışanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna tehdit dolu bir mesaj attı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın merdivenlerinde çöp, sigara görmeyeceğim. İlgili birimde kim içerse aynı gün gereğini yapacağım. Yaka kartı takmayan görmeyeyim. Kılık kıyafet düzgün olsun. Terlik giyen şort giyen hastaneye gelmesin. Görürsem en ağır şekilde gereğini yaparım. Herkes birimine sahip çıksın."

'Gerekli idari soruşturmanın yürütülmesini talep ediyoruz'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, söz konusu mesaja tepki gösterdi. SES'in sanal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Mardin EAH başhekim yardımcısının gruplara gönderdiği mesajdaki üslup adeta liyakatsız bir şekilde yönetici yapılanların, emekçileri nasıl değersiz gördüğünün yansımasıdır. Bu emrivaki ve tehditvari mesajı kınıyor, gerekli idari soruşturmanın yürütülmesini talep ediyoruz. Bizler hiçkimsenin hizmetçisi ya da kölesi değiliz. Kötü çalışma koşullarına rağmen, çalışarak emeği karşılığında ücretini alan emekçileriz. Daha, doğru bir iletişim kurmaktan bile aciz olan zihniyetler yöneticilik yapmamalı. Hep diyoruz; ya liyakat ya liyakat... Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık şuan Mardin’de buradan soruyoruz; Bu liyakatsızlığa sessiz mi kalacaksınız?"