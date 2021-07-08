Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Başakşehir'de sanayiciler sitesinde patlama
Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.