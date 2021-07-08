Başakşehir'de sanayiciler sitesinde patlama

Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
 