Başakşehir’de fabrika yangını: Bir itfaiye eri hayatını kaybetti, 8 işçi kurtarıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alan alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan sekiz göçmen işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alıntıladığı paylaşımda, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. (AA)