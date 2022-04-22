Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.
Davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Başak Cengiz'in katiline müebbet verildi
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Merkezi
Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.