Bartın'daki maden katliamı için kurulacak komisyonun CHP'li üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü. Önerge, Meclis'te grubu olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİP'in oybirliği ile kabul edildi. Meclis, bir komisyon kurarak, Bartın’da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını araştıracak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul'da söz alarak, komisyonda görev yapacak CHP milletvekillerinin isimlerini açıkladı. Özel, komisyonda, İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Antalya Milletvekili Aydın Özer’in görev yapacağını söyledi.

Ayrıca Özel, komisyonun bir an önce oluşturularak toplanmasını ve gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti. (ANKA)