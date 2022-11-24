Bartın’daki maden faciasıyla ilgili çarpıcı ifade: 'Bizi bir kenara sıkıştırdılar' 

Genel Maden-İş Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, dün TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'na, 42 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı hakkında bilgi verdi.
Mutlu, şunları söyledi:
'Termik Santral açmak için geldiklerini ifade ediyorlar'
- 2005 yılında Zonguldak havzasına özel sektör getirildi. Özel sektör gelmeden önce bölgemizde kaçak ocakçılık had safhadaydı ve onlara bir resmiyet kazandırılması için, kaçakçılığın önlenmesi için iş güvenceli işçi çalıştırsınlar diye rödovanslı sahalar teslim edildi. Rödovans bizim bölgemize geldi ve 2005 yılında Hattat Holding dediğimiz firma en büyük ihaleyi aldı.
- 2005 yılından bu yana defaatle söylememize rağmen; bütün bakanlıklara, bütün yetkili mercilere gidip adeta yalvarmamıza rağmen bu insanlar buraya üretim yapmak için gelmediklerini, buraya termik santral açmak için geldiklerini ifade ediyorlar.
- Mehmet Hattat'ın bizzat kendisi bunu söylüyor. 16-17 yıldır bu bölgede bir kilo kömür çıkarmadılar. ‘5 milyon ton buradan üretim yapılacak' denildi, ‘5 kişi çalışacak' denildi, şu anda Hattat Holding'de çalışan kişi sayısı 100 ve bir kilo kömür çıkarılmadı.
'Devletimizi de milletimizi de sömürmeye devam ediyor'
- Faciayı yaşadığımız gece Mehmet Hattat, telefonu canlı yayında açmış, arkasına bir tane Çinli uzman takmış, bakanlarımızın yanına girmeye teşebbüs ediyor, Çinli uzmanın tahlisiye ekibine dahil edilmesini istiyor.
- Türkiye Taşkömürleri Kurumu'nun tahlisiye ekibinden daha büyük bir tahlisiye ekibi şu anda Türkiye'de yok. Dünyada ödül almış bir tahlisiye ekibimiz var. Bu özel sektör sahibi, bu acıdan nemalanmaya çalışarak şu anda orada sanki işçi alıyormuş gibi bir hava uyandırıyor.
- Devletimizi de milletimizi de işçimizi de bizi de sömürmeye devam ediyor. Biz, bunu söyledik, söylemekten de çekinmeyeceğiz.
- 2005'ten bu yana orada kimsenin çalışmadığını ve oraya üretim yapılma amacıyla gelinmediğini yaşayarak gören insanlarız ve bugün yine çalışmayacak, yarın yine çalışılmayacak, iddia ediyoruz. Çünkü kendi ağzıyla itiraf ediyor, ‘Ben buraya termik santral açmaya geldim, ben kömürcü Hattat olmaya gelmedim' diyor.
'Bizi bir kenara sıkıştırdılar'
- Bizim bu faciayı yaşamamızın yegane sebeplerinden biri Hattat Holding'dir. Çünkü bizi bir kenara sıkıştırdılar. Üretim alanlarımızın büyük çoğunluğunu Hattat Holding'e verdiler. Biz, ruhsat bölünmesi aşamasında Hattat Holding'e tolerans tanındığına dair mahkemeye verdik. Mahkeme, bizi, ‘Siz yetkili değilsiniz' diye reddetti. Üst mahkemeye taşıdık, mücadelemiz devam ediyor.
- Mücadelemizden, bu faciayı yaşadık diye vazgeçmeyeceğiz. Hem üretimimize inatla devam edeceğiz, şehit arkadaşlarımızın anısına o müesseseyi yaşatmak için mücadele edeceğiz hem daha iş güvenlikli ortamlarda üretim yapmaya, bizi yok etmeye çalışanların inadına devam edeceğiz.
- Bizi bu hale getiren, kapitalist sistemin patronlarıdır. Bizi köşeye sıkıştırdılar, o dar üretim alanında işçi eksikliğine rağmen üretim yapmaya bizi mecbur ettiler, ‘Nasılsa Amasra'yı özelleştireceğiz' diye bizi mahkum ettiler. ‘Nasıl olsa müessese kapatılacak' düşüncesini hakim kıldılar ve bu facia yaşandı. (ANKA)