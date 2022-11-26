Bartın'da yıkılan köprünün yerine yapılan yol da çöktü

Dün sabah saatlerinden itibaren 64 kilogram yağışın düştüğü Bartın’da Kozcağız Irmağı'nın debisi 3 metre yükseldi. Kentte 27 Haziran’da selde yıkılan ‘Kozcağız-1’ köprüsünün yerine, 300 metre aşağısına yapılan 200 metre uzunluğundaki servis yolu ise dün gece ırmak suyundaki yükselmeyle çöktü.

Karayolları ekipleri, şeritler çekerek, yolu araç ve yaya trafiğe kapattı. Bartın Kozcağız-Çaycuma Perşembe beldelerine ulaşımı sağlayan servis yolunun trafiğe kapanmasının ardından sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

Yolun altına yapılan menfezlerin de selde devrildiği görüldü. Karayolları ekipleri, yağışın sona ermesinin ardından yolun yeniden yapılacağını belirtti. Taşkın nedeniyle çöken servis yolu, havadan dron ile görüntülendi.

Bartın'da 27 Haziran'daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı. (AA)