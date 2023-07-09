Bartın'da sel: Sanayi sitesinde işçiler mahsur kaldı

Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle tahliye ediliyor.
Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak karayolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.
Sitedeki işyerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.
AA'nın aktardığına göre bazı işçilerin işyerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye çalışması sürüyor.