Bartın'da sel: Bir kişi kayıp

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü. Heyelan nedeniyle Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan bir kişi aranıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkiiinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Vali Güner: İki köye ulaşamıyoruz

TRT Haber'e konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, köprülerin yıkılması nedeniyle iki köye ulaşılamadığını söyledi.

Güner "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelan sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, bir vatandaşımız kayıp. 80 yaşında bir kadın, evinin yıkılması sonucu sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Sinop Ayancık'ta sel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.