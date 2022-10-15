Bartın'da madende patlama: 41 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, Amasra'daki madende ölü sayısının 41'e çıktığını açıkladı.

Öztürk, çalışmaların sonlandığını dile getirirken, işçilerin cansız bedeninin çıkarılacağını ifade etti.

Öztürk, siyasi adımların bu yaşananlarda etkili olduğunu, teknik işlere bu liyakatsiz atamalar sonucu müdahaleler olduğunu dile getirdi.

Bartın'da TTK Amasra Taşkömürü İşletme müessesindeki maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Yeraltında çok sayıda işçi kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumartesi 11.45'te yaptığı açıklamada 40 işçinin yaşamını yitirdiğini, 11 işçinin yaralı olarak tedavi gördüğünü, 58 işçinin kendi imkanlarıyla çıktığını, 1 madenciyle ilgili ise belirsizliğin sürdüğünü açıkladı. Soylu yaşamını yitiren madencilerin kimliklerini açıklayacaklarını söyledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise durumu belirsiz olan işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Dönmez 3 hafta önce maden ocağına yaptığı ziyareti de hatırlatarak Türk-İş Başkanı'yla birlikte işçilerle görüştüklerini söylerken "Helalleştik ama arkasını getiremedik" ifadelerini kullandı.

Yapılan son açıklamada 28 madencinin hayatını kaybettiği duyurulurken, 58 madencinin kurtarıldığı, 15 madenci için ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Bartın'da madende patlama: En az 28 işçi yaşamını yitirdi, çok sayıda işçi yeraltındahttps://t.co/p2ycMMfq2t pic.twitter.com/oDr0uJfDNB — soL Haber (@solhaberportali) October 15, 2022

Koca: 11 yaralımız var, 1'i ağır 4 hastamız yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" dedi.

Soylu ve Dönmez'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamada 14 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ilk belirlemelere göre patlamanın grizu patlaması olduğunu açıkladı. İçeride devam eden bir yangının olmadığını söyledi.

Bakan Soylu maden ocağının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede yani bu 300-350 kotu denilen kotta çalışan sayısı 44 artı 5, 49. İçeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda: 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. İnşallah aşağıdaki arama kurtarmadaki arkadaşlarımız bize güzel ve umutlu haberler verebilirler" dedi. Soylu "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor" diye konuştu.

'49 işçinin bulunduğu alana müdahale sürüyor'

Soylu madende kaç kişinin kaldığına dair soruya "110 kişiden üst kotlarda olanlar zaten sağ salim çıkarılıyor. Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisiye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyorlar. O alandan çıkardıklarımız var, o alandan çıkaramadıklarımız var" diye yanıt verdi.

Dönmez: Kısmi göçükler var

Enerji Bakanı Dönmez ise "Bugün 16-24 vardiyasında 18.15 sıralarında bu patlama hadisesi meydana geldi. Öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline doğru gittiler. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan müdahaleler, elle müdahaleler sözkonusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu an görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca daha önce "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" açıklamasını yapmıştı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yeraltında mahsur kalan işçilerin olduğunu söyledi. Arslan 49 işçinin yeraltında olduğunu açıkladı. Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada en az 6 yaralı işçi olduğunu ifade etti: "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz".

İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu ihtimali üzerinde durulurken AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın "trafo kaynaklı" olduğu belirtildi. AFAD daha sonra bu paylaşımını sildi.

Valilikten açıklama

Bartın Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

'6 işçi hareketsiz'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır Halk TV'de katıldığı canlı yayında "İçeride 87 arkadaşımız vardı. 81 tanesi hareketli, 6 tanesi hareketsiz görünüyor" dedi.

Dönmez ve Soylu Bartın'a gidiyor

Maden ocağında patlama nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile İçişleri Bakanı Soylu'nun "Erdoğan'ın talimatıyla" Bartın Amasra'ya gittiği açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

Madenden çıkan işçi: Göz gözü görmedi

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Vali Arslan: Şu an 6. yaralımızı çıkarıyoruz

Gazetecilere açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK’nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" dedi.

AFAD önce 'trafo kaynaklı' dedi, daha sonra paylaşımını sildi

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bartın TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir" denildi. Ancak daha sonra AFAD "trafo kaynaklı" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını sildi. AFAD paylaşımını "Bartın TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana gelmiştir" diye düzeltti. Açıklamada bölgeye AFAD, Emniyet, jandarma, TTK ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede iletişim kesintisi olmamakla birlikte, tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

CHP heyeti de Bartın'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "talimatıyla" CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyetinin Bartın’a doğru yola çıktığı açıklandı. Heyette Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 2 işçi yaşamını yitirdi, en az 20 yaralı var

Sağlık Bakanı Koca "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" açıklamasını yaptı.

TKP heyet gönderiyor: Tek bir dakika bile geç kalınmamalı

TKP bölgeye bir heyet gönderdiğini duyurdu. TKP'den yapılan açıklamada "Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlamada onlarca işçi kardeşimizin göçük altında kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ölü ve yaralanan işçiler olduğu bilgileri de kamuoyu ile paylaşılıyor. TKP tarafından oluşturulan bir heyet hızla bölgeye doğru hareket etmiştir. Yaşanan patlama sonucunda ortaya çıkan ilk tablo yine bu düzenin ihmallerini işaret ederken, emekçilerin bir an önce göçükten çıkarılması, bunun için tüm devlet olanakların seferber edilmesi için tek bir dakika bile geç kalınmamalıdır" denildi.

Okuyan: Emekçinin canına kasteden herkes mutlaka hesap verecek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amasra’da patlama sırasında yeraltında bulunan tüm işçilerin sağlıklı bir biçimde madenden çıkmasını diliyoruz. Sömürünün ve ihmalin en acımasız örneklerinin yaşandığı madencilik sektöründe kâr güdüsüyle emekçinin canına kasteden herkes mutlaka hesap verecek" dedi.