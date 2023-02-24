Bartın'da katliamın yaşandığı maden ocağında delil karartma şüphesi

Bartın Amasra’da geçen yıl 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden katliamının ardından maden ocağında devam eden yangının söndüğünü açıklayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, kurulu barajların kaldırılması için ocağa inme talebinde bulundu. Genel müdürlük, başvuru yazısını 21 Şubat’ta mahkemeye sundu. Bilirkişi heyeti yangın nedeniyle ocağa inemiyordu.

Hukukçular delil karartma ihtimaline karşı kurum yetkililerinin tek başına ocağa inmemesi gerektiğini belirterek mahkemeye başvuruda bulundu.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan avukat Derviş Emre Aydın, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi için 3 Şubat’ta Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nden ocaktaki barajların açılması ve patlama etki alanının keşif için hazırlanması işlemlerinde bağımsız bir gözlemci bulundurulması yönünde bir taleplerinin olduğunu ancak bugüne kadar bir karar verilmediğini söyledi.

Yeterli bir denetim sağlanabilmesi için 6 Şubat’ta ocaktaki tüm işlemlerin anlık ve kesintisiz şekilde kayıt altına alınması için de talepte bulunduklarını aktaran Aydın, “21 Şubat’ta TTK tarafından mahkemenin talimatı ile ocağın açılabileceği bildirimi yapıldığını görüyoruz. Bu süreçte delillerin korunabilmesi için taleplerimizi tekrarlayacağız. Gerekirse gidip maden ocağında biz bekleyeceğiz ama tek bir kablonun bile yerinin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da konuya ilişkin açıklamasında yetkililere çağrıda bulunarak “Delilleri karartma şüphesi olan ve bilirkişi ön inceleme raporunda kusurlu bulunan TTK’ye tek başına bu ocağa girme izni ve yetkisini vermeyin” dedi.