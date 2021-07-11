Bartın'da bayramda toplu yöresel etkinliklere izin verilmeyecek

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada Covid-19 tedbirleri kapsamında, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Ülkemizde Delta Varyantı coronavirus vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda; aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

Buna göre başka illerden ve ülkelerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklere izin verilecek.

Ancak köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerine (köy bayramları) izin verilmeyecek ve il genelinde özellikle köylerde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvalar yapılmayacak.