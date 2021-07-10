Barselona'da nefret cinayetinin ardından homofobiye karşı büyük yürüyüş

Geçen hafta dövülerek öldürülen İspanyol eşcinsel Samuel Luiz'in anısına hafta sonu için planlanan çeşitli etkinliklerden birinde Cuma akşamı insanlar Barselona sokaklarında yürüdü. Katalonya'nın başkentindeki miting, yerel LGBT yanlısı ve nefret karşıtı gruplar tarafından düzenlendi. Polis katılımı yaklaşık 500 kişi olarak belirlerken, organizatörler yerel saatle 17.00'de başlayan ve birkaç saat süren yürüyüşe 2500 kişinin katıldığını söyledi.

Eylemciler homofobiyi kınayan ve “Maço değiliz ama çokuz” (No somos machos, pero somos muchos) “Ya özgürlük ya ölüm” ve “Benim kılıcım kalemimdir" gibi sloganların bulunduğu pankartlar taşıdılar.

Protesto, bu hafta sonu İspanya'da Luiz'in anısına planlanan birkaç eylemden biriydi. 24 yaşındaki genç adam, geçen hafta Galiçya özerk topluluğundaki kuzeybatıdaki A Coruna şehrinde vahşice dövülerek öldürüldü. Tanık ifadeleri, cinayetinin bir nefret suçu olduğuna işaret ediyor.

Ölüm, bu haftanın başlarında ülke çapında kitlesel protestolara yol açtı ve binlerce kişi büyük şehirlerdeki mitinglere katıldı. Bazı insanlar, trajik ölümünün hatırlanması için cinayetin işlendiği caddeye Luiz'in adının verilmesini istiyor.

Henüz cinayetin resmi nedenini açıklamayan polis, Barselona'daki protestodan en son iki saat önce soruşturmalarında altı tutuklama gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak geçtiğimiz hafta içinde biri kadın, olmak üzere dört yetişkin ve iki çocuk gözaltına alındı.