Barodan Acun Ilıcalı’ya sert tepki

Mersin Barosu, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Ceşme'de ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikah kıyması görüntüsüne sert tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamada, haddini aştığı belirtilen Ilıcalı'nın tüm avukatlardan özür dilemesi istendi.

Acun Ilıca'nın cübbe giymesini kutsal değerlere saygısızlık olarak değerlendiren Mersin Barosu Başkanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

*Medya patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır.

*Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur.

*Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi yapılamaz.

*Meslektaşlarımız, bu cübbeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor.

*Daha dün, bir meslektaşımız cübbesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür.

*Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı'yı şiddetle kınıyoruz. Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz.