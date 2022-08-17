Barlas: Davutoğlu'nun Türkiye'yi soktuğu yanlış Suriye yolundan çıkma vakti geldi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, Türkiye ve Suriye’nin yeniden diplomatik ilişki kurmasına yönelik gelişmeleri ele aldı.

Barlas, "Çavuşoğlu, geçen hafta da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü görüştüğünü söylemişti. Eğer Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleşirse, Suriye topraklarında Amerika tarafından silahlandırılıp üslendirilen PKK'lıları tasfiye etmek de mümkün olur. Dahası Suriye'nin meşru rejimi ile işbirliği yaparak Halep şehrini yeniden yaşanılır hale getirebiliriz. Bilindiği gibi Halep, Suriye'nin İstanbul'udur. 6 milyon nüfuslu Halep eski hâline kavuşturulduğu takdirde Türkiye'deki mülteci Suriyelilerin çoğu bu kente geri döner. Eski zamanlarda, yani Suriye iç savaşından önce Gaziantep Havaalanı, Halepliler tarafından kullanılırdı. Gaziantep'te bir lokantadaki 100 kişinin 60'ı Halepli olurdu ve bundan herkes memnundu." ifadelerini kullandı.

Barlas "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'yi soktuğu yanlış Suriye yolundan çıkma vakti geldi de geçiyor." derken şöyle devam etti:

"Sonuçta Amerika'nın altüst ettiği Ortadoğu'nun kurban ülkelerinden birinin Suriye, diğerinin de Irak olduğunu biliyoruz. Eğer Türkiye kendine güvenmeseydi, 15 Temmuz sonrasında Türkiye de Suriye gibi olur ve iç savaş ülkeyi bölebilirdi. Şimdi artık Türkiye, bölgesinin barış ve istikrar kaynağı. Hillary Clinton ve oradaki odaklara çok yakın olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'yi soktuğu yanlış Suriye yolundan çıkma vakti geldi de geçiyor."