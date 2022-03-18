Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken 'CHP kurultayı' iddiası: 'İmamoğlu çekincesi...'

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP’nin büyük kurultayı gerçekleştirmemesini daha önceki yazılarında eleştirdiğini hatırlatarak, “CHP yönetimi, kongre ve kurultayın mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükolarının bozulmasından çekiniyorlardı. Tabii bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz ki; Ekrem İmamoğlu faktörüydü” diye yazdı.

“CHP’nin bazı kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il ve ilçe kongrelerine ağırlık koyması, bazı il başkanlarının seçiminde etkili olması ve bunun büyük kurultaya yansımasından çekiniyor. Zira; İmamoğlu kurultay sürecine dahil olursa, hem il başkanlıkları hem kurultay delegelerinin seçimi hem de Parti Meclisi’nin belirlenmesinde etkili olabilir” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Bunun önünü kesebilmek ve İmamoğlu’nun etkili olabilmesinin önüne geçebilmek için ‘pandemi süreci’ bahane edildi ve kurultay takvimi belirsiz bir tarihe ertelendi. Oysa ki; son kurultayın yapıldığı 2020 Temmuz’unda da pandemi vardı.”