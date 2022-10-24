Barış Terkoğlu: Urfa'ya Nebati operasyonu

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Şanlıurfa’ya “Nureddin Nebati ile çare bulunacağı” iddiasını köşesine taşıdı.

Terkoğlu, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında AKP kulislerinde dolaşan bir iddiayı yazdı.

Cumhuriyet yazarının ifadeleri şöyle:

"AKP kulislerinde bir sürpriz iddia daha dolaşıyor. O da Urfa’daki yaraya, önümüzdeki dönem, Viranşehirli ağa çocuğu Nurettin Nebati ile ilaç bulunması. “Gözlerindeki ışıltı, Urfa’nın derdine derman olur mu” diye sorduğumda, 2015 Haziran seçimlerinde, Urfa’da birinci sırada aday olan Nebati’nin bir salon toplantısını anlatıyorlar. Sondan başa doğru adaylar kendisini tanıtırken, sıra birinci Nebati’ye geldiğinde, salonda neredeyse insan kalmamış.

Bu arada, HDP de CHP de, geçen aylarda Urfa’da, yeni il başkanlarıyla teşkilatlanmaya gitti. İYİ Parti de Fakıbaba’yı katarak “Ben de varım” dedi. Önümüzdeki seçim, AKP’nin şehirden sekiz vekil çıkarması oldukça zor görünüyor. Geçen ay Urfa’ya gelen içişleri bakanının, Şenyaşar katliamının sorumlularıyla omuz omuza fotoğraf vermesine bakılırsa AKP yakasında değişen pek bir şey olmayacak."