Barış Terkoğlu: Erkan Karaaslan’ın bürokrasideki ve AKP’li belediyelerdeki dosyalarını açmak şart

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanan ve geçen yıl 4 Nisan’dan bu yana cezaevinde bulunan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak davasında suçlamanın merkezindeki Erkan Karaaslan’ın AKP hükümetindeki, bürokrasideki ve AKP’li belediyelerdeki dosyalarını da açmanın şart olduğunu söyledi.

Terkoğlu bugünkü yazısında “FETÖ’nün belediyeler imamı” olmakla suçlanan Erkan Karaaslan’ın “Artık söylemek zorundayım ve sırayla açıklamaya başlıyorum” diyerek savcıya yazdığı belgeye yer verdi. Terkoğlu söz konusu yazıda AKP döneminde, Karaaslan'ın SGK’de daire başkanı yapıldığını, AKP’nin Aile Sigortası Projesi’ni kendisinin hazırladığını söylediğine dikkati çekti. 53 kitabı olduğunu anlatan Karaaslan'ın, Türkiye’de, hatta Kuzey Kıbrıs'ta da kamu için yaptığı projeleri tek tek anlattığına değinen Terkoğlu, şu kısma dikkati çekti:

“MİT, Jandarma Genel Komutanlığı vb. ülkemiz güvenlik teşkilatına ait kurumlar başta olmak üzere tüm kamu sektörüne eğitim verdim, danışmanlık yaptım.”

Terkoğlu, “Devletin birçok kurumu Karaaslan ile çalışırken bugün dönüp CHP’li belediyelere, ‘Sen nasıl bu adamla çalışırsın’ diye soruyor. Yetmiyor; operasyon yapıyor, tutuklamalara gidiyor. Belki dahası da gelecek... Olması gereken buysa, Karaaslan’ın AKP hükümetindeki, bürokrasideki ve AKP’li belediyelerdeki dosyalarını da açmak şart değil mi?” sorusunu gündeme getirdi.