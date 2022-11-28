Barış Terkoğlu: AKP '28 Şubat’la hesaplaşma' diye ihraç edilenlerin çoğunu devlette işe aldı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de "terör örgütleriyle iltisaklı çalışanlar olduğu" açıklamasına atıfta bulunarak, "28 Şubat sürecinde ihraç edilenlerin çoğuna iktidar tarafından devlette iş verildiğini, FETÖ gerekçesiyle ihraç edilenlere de İBB'de görev verildiğini" söyledi.

Terkoğlu, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Şimdi içişleri bakanı İBB’deki teröristler diye bağırıyor ya...

Ağustos 1996-Kasım 1999 yılları arasında TSK’den ihraç edilen personel sayısı 746’ydı. 243’ünün gerekçesi FETÖ iltisakıydı. Bunların arasında, FETÖ’nün TSK’de örgütlenmesini başlatan 12 kişilik çekirdek kadro da vardı.

Peki AKP hükümeti '28 Şubat’la hesaplaşıyoruz' diyerek ne yaptı?

TSK’deki 'Vehbilere', rütbelerini ve özlük haklarını iade etmekle kalmadı. Çoğunu devlette, özellikle belediyelerde işe aldı. Bahsettiğim çekirdek kadroda geçen, Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş’a nerede görev verildi dersiniz? Tahmininiz doğru, AKP döneminde İBB’de! 15 Temmuz’dan sonra kimi KHK ile atıldı, kimi tutuklandı kimi de ceplerindeki yeşil pasaportlarla rahat rahat sınırı geçerek ortadan kayboldu. Kısacası iktidar; “terörist” dediklerini ihya etmiş, işe yerleştirmiş, sözleriyle Atatürkçüleri tutuklamış, hatta kaçacakları pasaportu ayarlamış, en sonunda da dönüp 'İBB’de terör bağlantılı çalışan var' demişti!

Kulağa masal gibi gelse de bu gerçeğin en acı halini, ömrünün son döneminde hapiste olan Atatürkçü askerler yaşıyor."