Barış Pehlivan ve Murat Ağırel tutuklandı

Libya'da öldürülen MİT mensubuna ilişkin Meclis'te dahi gündem olan haberi yaptıkları için hapis cezası verilen ve cezaları onanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, infaz savcılığına teslim olmaya gitti.

Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yapan Ağırel, "Hukuk varsa eğer ülkemizde böyle bir karar olamaz" derken, "Biz bunun MİT mensuplarının ifşasından kaynaklı olmadığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Gazeteci Barış Pehlivan ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Üçüncü kez…

İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik… pic.twitter.com/zA1kSHmzzS — Barış Pehlivan (@barispehlivan) February 15, 2022

Pehlivan, "Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek. Bir dakika dahi yatmamız gerekiyor" dedi.

İki isim adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.