Barış Pehlivan paylaştı: Altılı masa toplantısının davetiyesi ortaya çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, kişisel Twitter hesabında CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 'anayasa değişikliği önerisi' tanıtım toplantısının davetiyesini paylaştı.
Davetiyede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın imzaları yer aldı.
Tanıtım toplantısı, 28 Kasım 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Otel'de düzenlenecek; saat 10.30'da başlayacak.
Altılı Masa’nın “Anayasa Değişikliği Önerisi” tanıtım toplantısının davetiyesi… pic.twitter.com/gtLMB5a70e— Barış Pehlivan (@barispehlivan) November 24, 2022