Barış Pehlivan 'kötü haberi veriyorum' diyerek duyurdu

AKP'nin RTÜK'ü TELE1 için üç gün ekran karartma kararı vermiş, kararın tekrarı durumunda kanalın tümden kapatılması ihtimali gündeme gelmişti.

Söz konusu karar kısa süre önce mahkemeden dönerken, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'nin kanal kapatması ihtimalini "Kötü haberi veriyorum" başlığıyla köşesine taşıdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

“Televizyon kapatmaksa kapatacaklar, gerçeği söyleyenleri susturacaklar.”

Maalesef duyduklarımın teyidi gibiydi bu sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yedi ay içinde çok çalışacağız” diye işaret ettiği sürede olacakların özetiydi. Çünkü sandığın geliş yolunu kimse bilmesin isteniyordu.

Bildiğimiz bir şey var; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE1’e üç gün ekran karartma cezası verdi. Peki, bunun vebali bir yana, devamı olur mu? Yani TELE1 tamamen kapatılır mı? Keşke yanılsam ama böyle bir plan devreye sokulmuş durumda.

Ankara Kitap Fuarı’na gitmişken İlhan Taşcı’nın da kapısını çaldım geçen hafta. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Taşcı’ya açık açık sordum: “TELE1 seçim öncesi kapatılacak mı?”

Şunları not ettim söylediklerinden:

“Mümkün değil, diyebilmeyi çok isterdim. Ancak bugüne kadar verilen kararlara bakınca, bunu deme olanağımız yok. İki nedenden dolayı... Bir; RTÜK’ün son dönemde TELE1’e dönük giderek agresifleşen kararları. Keza en son verilen üç günlük ekran karartma cezası bunun bir işaret fişeğidir... İkincisi ise önümüzde Türkiye’nin geleceğinin ve Cumhuriyet değerlerinin oylanacağı bir seçim var. Saray ile iktidar; RTÜK, BİK gibi kurumlar aracılığıyla eleştirel medyada bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sessizliği ve suskunluğu özellikle bu seçim sürecinde hedefliyor.

Seçime gidilen bu süreçte, iktidar bir yandan her geçen gün yitirdiği gücünü yeniden kazanabilmek için gerçeklikten kopuk algıları yaymaya çalışacak. Öte yandan da... Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere, muhalefet partilerinin çöken ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konudaki çözüm önerilerinin halk tarafından duyulmasını istemeyecek. Muhalefetin sesinin toplum tarafından duyulmaması yani bilinmemesi için ekran karartmaksa karartacaklar, televizyon kapatmaksa kapatacaklar, gerçekleri söyleyenleri susturacaklar. Benim kaygım bu...

Çünkü devlet olanaklarıyla fonlanan ve beslenen medyanın, toplumda karşılığının yani inandırıcılığının olmadığını en iyi iktidar biliyor.”

Sahi, 20 yılda neler öğrendik...

O kadarını da yapamazlar, denilen çok şeyi izledi gözlerimiz. Artık burada dururlar, demekle kaç kez yanıldı dillerimiz. Dört bir yandan gelen çığlık biter sandı kulaklarımız.

Şimdi bu son imtihanımız olsun.