Barış Pehlivan: Kılıçdaroğlu'nun sır görüşmesi

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile özel bir görüşme yaptığını yazdı.

Barış Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bundan yaklaşık üç hafta önce...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu’na seslendi. “Göreceksiniz, Millet İttifakı olarak temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’yi yeniden, beraber ve birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Öğrendim ki işte o gün bir kritik “birliktelik” yaşandı. Kısa süre önce “Alevilik” açıklamasıyla karşı karşıya getirilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile Kılıçdaroğlu baş başa görüştü. CHP lideri, Şık’a bir kırgınlığının olmadığını o buluşmada söyledi. Ama duydum ki geleceğe dair bazı projeler de masaya yatırıldı.

Bir süredir kulağıma geliyordu, büyük bir ivme yakalayan TİP’in Millet İttifakı’na katılmasını isteyen CHP’liler vardı.

Hoş, TİP, HDP’nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir bileşeni... Ama işte siyaset bu, acaba Kılıçdaroğlu da TİP milletvekili Şık’tan Millet İttifakı’nı desteklemelerini istemiş olabilir mi?

Neden olmasın!

Ahmet Şık’a da sordum. Lakin “Görüşme özeldi, herhangi bir şey söyleyemem” dedi.