Barış Pehlivan: Ankara’da söylenti bitmiyor ki...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Çorum Belediyesi'yle ilgili edindiği bazı bilgileri okurlarıyla paylaştı.

"İlişkilerde bir hata gördük mü, 'Senin yaptığını Çorumlu yapmaz' deriz. Şehrin insanı ise pek sevmez bu sözü, hatta asıl anlamının 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz' olduğunu ileri sürer" ifadesini kullanan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Nereden mi geldi aklıma? Şundan: Çorum’un önceki belediye başkanı AKP’li Zeki Gül’dü. Öncesinde Milli Gençlik Vakfı’nın ildeki temsilcilerinden olmuş, Çorum Belediye Spor’u yönetmiş bir isimdi. Gül şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müşavirliğini yapıyor.

Ah işte, Ankara’da söylenti bitmiyor ki...

'Bakanlık koridorlarında sürekli eleştiriyor'

Deniyor ki Gül, Çorum’un yeni belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın icraatlarını sevmiyormuş. Kulağıma kadar geldi, bakanlık koridorlarında AKP’li başkanı sürekli eleştiriyormuş.

Baktığınızda, Zeki Gül sadece bir yıl Çorum’u yönetmiş. Olsun, beğenmiyormuş işte halefini... Kim bilir, belki de gönlü halen Çorum Belediyesi’nde...

Aman yeni başkan duymasın."