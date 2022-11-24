Barış Pehlivan: Akşener'i gözaltına aldırmak istediler

Gazeteci Barış Pehlivan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altı yıl önce başlatılan bir 'FETÖ' soruşturması nedeniyle gözaltına alınmak istendiğini ileri sürdü.

Halk TV'de canlı yayımlanan 'İpek Özbey ile Sansürsüz' isimli programa konuk olan Pehlivan, ''Meral Akşener'in MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kurmasını engellemek için neler yapıldı? İşte bu soruşturma başlatıldı. Altı yıldır kapanmayan Sayın Akşener'le FETÖ'yü ilişkilendiren bir soruşturma var. 2019 yılında gizlilik kararı alınıyor hala kapanmıyor" dedi.

Pehlivan konuya ilişkin şöyle konuştu:

''Bu soruşturmayı yakından bilen yargı dünyasından bazı isimlerle konuştum. Deniyor ki: Meral Akşener'i o süreçte susturmak isteyenler vardı. Acaba ihbar mektupları mı yazıldı? Ayrıca cezaevindeki bazı FETÖ'cüler, belki bazı vaatler karşılığında Akşener aleyhinde ifadeler mi verdi? 15 Temmuz sonrası Akşener MHP liderliğine oynarken; Akşener'in darbe öncesi 'başbakan olacağım' sözleriyle FETÖ ile ilişkilendirmek mi istenildi? Devletteki bazı görevliler evrak yakma görüntüsü mü oluşturmaya çalıştı? Acaba bazı yargı mensuplarının önüne bunların hepsi yığıldı ve Akşener'i gözaltına alın talimatı mı verildi?

Akşener'in siyasi ilerleyişini engellemek için Akşener'i gözaltına aldırmak istendi. 2016 yılında Yeniçağ yazarlarına FETÖ operasyonları düzenlendi. Acaba dediler buradan mı yürüyelim? Yine karşı çıkanlar oldu. Bu da tutmadı. Birden fazla koldan Akşener'in susturulmasından bahsediyorum ve buna direnen bürokrat ve yargı mensuplarından bahsediyorum."

'Hâlâ ifadeye çağırılmadı'

Akşener'in konuya ilişkin ifadeye çağırılmadığını aktaran Pehlivan, "2016 yılında oluşturulan bu dosyanın hala kapatılmadığını hatırlatmak istiyorum. Hala açık. Hala Meral Akşener ifadeye çağırılmadı. Ben bu duyduklarımı İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a sordum. Dedi ki: 'Çok daha büyük bir kumpas ve oyun var.' Bir yargı mensubu bana: 'Bu soruşturma bir kaplama iş. Kaplama iş uydurulmuş operasyonlara koyduğumuz isimdir' diye konuştu" dedi.