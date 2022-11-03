Barış Manço’nun hayatı film oluyor

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, yapımın 2013 yılında Timur Savcı ve Cemal Okan öncülüğünde kurulan TAFF Pictures tarafından hayata geçirileceğini söyledi.

Koloğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri #BarışManço. Onun hayatı film oluyor. Filmi TAFF Pictures 2013 yılında Timur Savcı ve Cemal Okan öncülüğünde kurulan TAFF Pictures çekecek” ifadelerini kullandı.

“Şu an için hem oyuncu hem de yönetmen arayışı sürüyor. Filmin 2023 yılında çekilmesi düşünülüyor” diyen Koloğlu, takipçilerine, “Ufak bir araştırma yapalım dedik. Barış Manço rolüne kim yakışır? Görüşlerinizi bekliyorum” çağrısında bulundu.