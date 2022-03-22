'Barajın yüzde 0 olmasını önereceğiz, yüzde 6,5 alan parti bile milletvekili çıkaramayabilir'

Cumhur İttifakı’nın hazırladığı seçim yasası teklifinin görüşüleceği TBMM Anayasa Komisyonu’nun CHP Grup Sözcüsü İbrahim Kaboğlu, partisinin teklifin komisyon görüşmeleri sırasında üç aşamalı bir yol izleyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kaboğlu, “İlk hedef olarak, teklifteki seçim hukukunu ihlal eden düzenlemelerin çıkarılmasını isteyeceğiz. İkinci aşamada, parmak boyası, mühürsüz zarfların sayılmaması gibi hususların eklenmesini isteyeceğiz. Üçüncü aşamada da daha önce verdiğimiz seçimle ilgili yasa teklifleri arasından belli başlı birkaç tanesini seçeceğiz, ‘Bunları da yasaya dahil edin’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, “Barajın yüzde 0 olmasını önereceğiz” diye konuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “İttifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor” sözlerini de değerlendiren Kaboğlu, “Bu, bardağın dolu tarafı boş tarafı örneğine benziyor. İttifaktaki küçük parti, baraj sorunu olmayan bir partinin listesinden aday gösterirse, milletvekili çıkarabilir. Ama tuzak, yani bardağın boş tarafı şurada: İttifakta oylara birlikte bakılıyordu. Şimdi her partinin kendi oyuna bakılacak. Yani yüzde 6.5 alan parti bile hiç milletvekili çıkaramayabilir” yorumunu yaptı.