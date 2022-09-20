Banknot matbaası da İstanbul’a taşınıyor

İtirazlara rağmen İstanbul’a taşıma kararından geri adım atılmayan Merkez Bankası’nın ardından şimdi de Ankara’da bulunan banknot matbaasının İstanbul’a taşınacağı öğrenildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bilgi veren bir yetkili, banknot matbaasının sökülüp İstanbul'a taşınmasına kesin olarak karar verildiğini, yer seçiminde de sonuca yaklaşıldığını söyledi. Yetkili, çok yüksek güvenlik ve koruma önlemleri uygulanan banknot matbaasının Ankara'dan taşınmasında sorun görmediklerini belirtirken benzer güvenlik sistemi ve yapıyı İstanbul'da oluşturacaklarını söyledi.

Türkiye'de para basma yetkisi TBMM'ye ait. Meclis, banknot basma ve ihraç imtiyazını tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankası'na devretti. Merkez Bankası kendi banknot matbaası olan dünyadaki sayılı merkez bankaları arasında bulunuyor. Matbaanın İstanbul'a taşınması halinde, gerçekte TBMM'ye ait olan para basma işi Başkent Ankara'dan uzaklaşmış olacak.

Matbaanın İstanbul'a taşınmasıyla, TCMB'nin para basma işlemini özelleştirme adımı atıp atmayacağı endişesi doğdu.

Özelleştirme kuşkusu

Ankara'da kendi matbaasında özel güvenlik sistemleri kullanarak kendi parasını basan Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşıma işlemiyle birlikte para basma işlemini özelleştirme adımı atıp atmayacağı merak ediliyor.

Yılmaz: Mantıklı bir açıklaması yok

Taşınmayı eleştiren Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİP Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Çok yanlış bir karar. Nakit parayı yaygın olarak İstanbul değil, Anadolu kullanıyor” dedi. Merkez Bankası ve kamu bankalarının bina rantı için taşındığını belirten Yılmaz, “Kurumları taşımanın başka hiçbir mantıklı açıklaması yok. Parayı Ankara yerine İstanbul'da basmanın kime ne faydası olacak, akıl alır gibi değil” dedi.