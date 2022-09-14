Bankayı basıp kendi hesabından para çekti

Ekonomik krizin vurduğu Lübnan'da banka hesabındaki paralarına erişmek isteyenlerin rehin alma eylemlerine bir yenisi eklendi.

Başkent Beyrut'ta silahlı olduğu belirtilen bir kadın yanındaki bir grupla birlikte Blom Bankası'nın şubesini bastı, banka çalışanlarını rehin aldı.

"Mevduat Sahiplerinin Haykırışı" adlı gruptan bir kaynak Reuters'a rehin alma olayını üstlendiğini açıkladı. Aynı kaynak yaklaşık bir saat süren rehin alma olayı sonrasında kadının hesabındaki 13 bin dolar ve yaklaşık 160 dolar değerindeki 6 milyon Lübnan poundu'nu çekerek bankadan ayrıldığını söyledi.

Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığına göre olay bugün saat 11.00 sıralarında yaşandı. Beyrut'taki Blom Bankası'nın şubesine silahlı olduğu görülen bir kadın ve yanındaki bir grup girdi.

'Kanser hastası kardeşinin tedavisi için'

Adının Sali Hafız olduğu belirtilen kadının annesi yerel bir televizyona yaptığı açıklamada kızının kanser hastası kız kardeşinin tedavisi için hesabındaki parayı çektiğini söyledi. Sali Hafız'ın annesi "Elimizde olan sadece bankadaki bu para. Kızım bu parayı kız kardeşinin tedavisi için almak zorunda kaldı, zaten bu hakkı, kendi hesabından aldı" dedi.

Bankadan yapılan açıklamada da rehine olayının sona erdiği belirtildi, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Lübnan'da son olarak Ağustos ayında bir kişi babasının tedavisi için kullanmak üzere bankadaki hesabından para çekmek için banka çalışanlarını rehin almıştı. Sözkonusu kişi önce tutuklanmış, daha sonra bankanın şikayetten vazgeçmesi üzerine serbest bırakılmıştı.