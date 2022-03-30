Bankaların kârları bir yılda yüzde 323 arttı

Kamu mevduat bankalarının karı yüzde 1682 artarken yerli özel mevduat bankalarının karı yüzde 358,6, yabancı mevduat bankalarının kârı ise yüzde 179,1 yükseldi.

BDDK verilerine göre geçen yıl ilk iki ayda bankacılık sektörü karı 9 milyar 223 milyon lira seviyesindeydi. Bu yıl şubat döneminde 38 milyar 999 milyon liraya çıktı.

Yerli özel mevduat bankalarının ise geçen yıl şubatta 3 milyar 215 milyon lira olan karı bu yıl şubatta 14 milyar 746 milyon liraya çıkarken, kamu mevduat bankalarının geçen yıl şubatta 486.5 milyon lira olan karı bu yıl şubatta 8 milyar 669 milyon liraya çıktı. Yabancı mevduat bankalarının da geçen yıl 3 milyar 383 milyon lira olan karı bu yıl 9 milyar 444 milyon liraya yükseldi.