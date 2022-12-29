Bankaların kârı bir yılda yüzde 475 oranında arttı

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemindeki kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 417 artışla 389 milyar TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Bankacılık sektörünün Kasım ayındaki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artışla 53,1 milyar TL'ye yükseldi. Bankaların Ocak-Kasım dönemindeki kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 417 artışla 389 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; bankacılık sektörünün ortalama sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19 olarak kaydedildi.

Sektörün aktif büyüklüğü 13 trilyon 806 milyar 566 milyon lira olarak gerçekleşirken, sektörün aktif toplamı ise yıllık bazda 4 trilyon 591 milyar 103 milyon TL arttı. 

Haber

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş