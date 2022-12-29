Bankaların kârı bir yılda yüzde 475 oranında arttı

Bankacılık sektörünün Kasım ayındaki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artışla 53,1 milyar TL'ye yükseldi. Bankaların Ocak-Kasım dönemindeki kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 417 artışla 389 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; bankacılık sektörünün ortalama sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19 olarak kaydedildi.

Sektörün aktif büyüklüğü 13 trilyon 806 milyar 566 milyon lira olarak gerçekleşirken, sektörün aktif toplamı ise yıllık bazda 4 trilyon 591 milyar 103 milyon TL arttı.