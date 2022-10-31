Bankaların dokuz aylık net kârı yüzde 402 artışla 286,2 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri"nin eylül ayına ilişkin verilerini bugün açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörü, eylül ayında 33,96 milyar lira net kâr elde etti. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise sektörün kârı 286 milyar 170 milyon lira oldu. Bankacılık sektörü, geçen yılın aynı döneminde 56 milyar 941 milyon TL kâr etmişti.

BDDK raporundan öne çıkan veriler şöyle: