Bankalardan pilot uygulama: 'Emekçilerin hafta sonlarına göz dikmişler'

Yapı Kredi Bankası, pilot şube olarak belirlediği İstanbul Şaşkınbakkal Şubesi'nde cumartesi günleri de çalışmaya başlayacağını duyurdu. Söz konusu şubenin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi. Ayrıca cumartesi günleri çalışma konusunda bazı bankaların da hazırlık içerisinde olduğu öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, söz konusu uygulamaya dair açıklamada bulundu. Açıklama şöyle:

"Banka Emekçileri olarak sürecin her aşamada takipçisi olacağız. Salgın döneminde çalışmayı esnekleştirdiler, çalıştığımız saatler sürekli olarak arttı. Ekonomik krizi de fırsata çevirdiler, emekçi halkı sefalete sürükleyip her bilanço döneminde yeniden ve yeniden kârlarına kâr kattılar, ama doymak bilmiyorlar. Şimdi de biz banka emekçilerinin hafta sonlarına göz dikmişler. Cumartesi günleri çalışmayı kabul etmiyoruz! İnsanca çalışma süreleri işçi sınıfının dünyada ve Türkiye'de yüzlerce yıllık tarihsel kazanımıdır, sonuna kadar sahip çıkacağız, banka patronlarının karşısına dikilerek haklarımızı savunacağız. Tüm banka emekçilerini Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelmeye ve sesimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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