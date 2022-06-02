Bankalarda tüketici kredileri ve ticari krediler arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,60 artarak 821 milyar 553 milyon 10 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,59 artışla 739 milyar 687 milyon 328 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,94 yükselişle 382 milyar 906 milyon 410 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 302 milyar 158 milyon 508 bin lirası konut, 14 milyar 248 milyon 483 bin lirası taşıt ve 505 milyar 146 milyon 19 bin lirası diğer kredilerden oluştu.