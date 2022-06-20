Bankalarda haciz stokları tükendi: Tüketiciler konut ve aracını haciz aşamasına gelmeden satıyor

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, bankanın haczettiği az sayıdaki araç ve konutlar ise, ana para ve faizini birkaç katına katlayan fiyatlar nedeniyle oldukça kısa süre içinde satılıyor. Bankaların internet sitelerinde satılık gayrimenkul ve araç sayısı rekor denecek seviyede azaldı. Birçok bankanın sitesinde satılık araç yer almazken, gayrimenkul satışlarının ise konuttan ziyade işyeri ve arsa ağırlıklı olması dikkat çekiyor. Bazı bankalarda icralık araç sayısı sıfırlanırken, bazılarında ise 10’u geçmiyor. En fazla icradan satılık araç ilanının bulunduğu bankalardan biri olan Ziraat’te sadece 34 araç satışta.

Bankalar gayrimenkullerde olduğu gibi icra yoluyla eline geçen taşıtları direkt teklif usulü ya da e-ihale yoluyla satıyor. Bu satışlar ya bankaların kendi sitelerinde ya da online aracı kurumlar üzerinden satışa sunuluyor. Bu araç satış ihalelerinin başlangıç bedelleri oldukça ekonomik oluyor. Çünkü bankalar bu araçları satarken, bayi ve galerilere göre çeşitli vergi avantajına sahip. Çoğunlukla bu araçlar ihale sonrası piyasasın yüzde 15-20 oranında daha ucuza satılıyor. Yakın döneme kadar bankaların elinde binlerce satılık araç bulunuyordu. Şimdi ise neredeyse tüm bankalardaki satılık araçların sayısı 100’ü geçmiyor.

Bireysel konut kredilerinde tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı nisan itibariyle yıllık bazda yüzde 0,3’ten 0,2’ye, otomobil kredilerinde ise yüzde 1’den yüzde 0,7 seviyesine düştü. Bankacılar, “otomobil ve konutta kredi borcunu ödeyemediği için takibe düşen tüketici neredeyse yok gibi. Çünkü müşteri elindeki o değerli ürünü kaybetmek istemiyor” diyor.