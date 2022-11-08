Bankalar eleştirmişti: Merkez Bankası'ndan 'kararlıyız' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bazı banka genel müdürleri ile ayrı ayrı yürüttüğü görüşmelerde, son dönemde sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını vermeye devam etti.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, ayrı ayrı TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini söyledi. Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yardımcıları düzeyinde katılım gerçekleştiği aktarıldı.

Bir bankacılık kaynağı görüşmelerde son dönemde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak ise bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" dedi.

İkinci kaynak ayrıca TCMB'nin "Kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek" ve "Yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajını da toplantılarda verdiğini söyledi.