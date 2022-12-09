Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"Mecidiyeköy'deki arazimizin değerlendirilmesiyle kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için ilk adımı atacağız" Özbek "Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altında. Bizim rakiplere oranla en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına gelmiyor. Elbette Galatasaray her zaman en iyisi olmak durumunda. Bankalar Birliği'ne 2.2 Milyar TL kredi borcumuz var. Nevita projesiyle borcumuzun büyük bir bölümünü kapatacağını umuyoruz. Mecidiyeköy projesinden istihdam edilecek fonun, finansal mühendislikle birlikte Bankalar Birliği'ndeki kredinin yarıya yakını tamamlayacak. Kalan yarısı da Florya ve diğer projelerle bitecek." şeklide konuştu.