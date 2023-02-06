Bankalar bildiğimiz gibi: Halkbank yine şaşırtmadı

Yurttaşlar yoksullukla boğuşurken her geçen gün kârlarına kâr ekleyen bankalar yine şaşırtmadı.

Deprem bölgelerinde kredi verdikleri taşınmazların hasar durumuyla ilgili "kaygı duyan" Halkbank depremden saatler sonra hasar tespiti talep etti.

Bankaların derdi kredi sağladıkları taşınmazların hasar durumu

Depremden saatler sonra Halkbank İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi birimden Gayrimenkul Değerleme Firmalarına iletilen duyuru sektörde büyük tepkiye neden oldu. Duyuruda onaya gönderilmemiş taşınmaz raporlarında hasar tespiti yapılması, revizeye gönderilen raporlarda hasar tespiti yapılması ve son 1 hafta içerisinde hazırlanıp onaylanan taşınmazların tekrar kontrol edilerek hasar varsa revize istenmesi talep edildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için seferber olunmuşken bankadan gelen bu maile tepki yağdı. Her geçen gün daha fazla kâr eden bankaların depremin hemen ardından kredi verdikleri yapıların durumuna dair duyuruları ise gelinen insanlık dışı tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tepkiler sonrası geri adım

Tepkilerden sonra gayrimenkul değerleme şirketlerine ikinci bir duyuru ileten Banka taleplerinin acil olmadığını ve yanlış anlaşıldıklarını belirterek "Depremden etkilenen illerdeki ekspertiz çalışmalarının ve duyuruda belirtilen bina kontrollerinin eksperlerimiz normal çalışmaya başlayınca yapılması hususunda bilgilerinizi rica ederiz" denildi.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Derneği: Kınıyoruz! Utanıyoruz!

Halkbank'tan iletilen mailin ardından bir açıklama yayınlayan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Derneği hâlâ ulaşamadıkları meslektaşları olduğunu belirtirken "Ülkecek canımızla uğraşırken bankaların mali kaygılarını bu denli aleni gündem edebilmelerine şaşırmıyoruz ancak utanıyoruz. Halkbankasını atılan mailden dolayı kınıyoruz! Daha bölgedeki uzmanından haber alamamış şirketlerin utanmadan bu maili paylaşmalarından biz utanıyoruz!" denildi.