Bankalar 252 milyar TL net kâr elde etti, yurttaşlar 347 milyar TL borçlandı

Bankacılıkla ilgili düzenlemeler de içeren torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Geçen yılın ilk sekiz ayında 48 milyar 457 milyon lira olan bankacılık sektörünün net kârı, 2022 yılının ilk sekiz ayında 252 milyar 280 milyona ulaşmış bulunuyor. Vatandaşın bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 347 milyarlık, toplam borçlarında ise 349 milyar liralık artış bulunuyor" dedi.

Bankaların kâr oranlarına ve yurttaşların bankalara olan borçlarındaki artışa dair konuşan Gürer, şu ifadeleri kullandı:

Bankacılık sektörünün net kârı ilk sekiz ayında 252 milyar

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporlarına göre, geçen yılın ilk sekiz ayında 48 milyar 457 milyon lira olan bankacılık sektörünün net kârı, 2022 yılının ilk sekiz ayında 252 milyar 280 milyona ulaşmış bulunuyor. Vatandaşın ekmeği küçülürken ülkemizin en kârlı işlerinden biri de bankacılık oldu. Türkiye'de kurulan ya da şubesi olan yabancı banka sayısı da 21'e ulaşmış durumda. Yabancılar genelde kârlı işleri seviyor.

Yurttaşların bankalara borcu bir haftada 15 milyar lira arttı

Vatandaşın bankalara olan borcu hızla yükselişi sürdürüyor. 7-14 Ekim haftasında 15 milyar 600 milyon liralık artış gözlenen vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan borçlarında, son beş ayda, 6 Mayıs-14 Ekim arasında 261 milyar liralık artış olmuş. Bankalara ve finans şirketlerine vatandaşların borcunun 1 trilyon 12 milyar lirası bireysel, konut, otomobil, ihtiyaç kredileri, 354 milyarı da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son süreçte tüketici kredilerinde 9 milyar liralık, kredi kartı borçlularında ise 6,5 milyar liralık artış olmuş. Vatandaşın bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 347 milyarlık, toplam borçlarında ise 349 milyar liralık artış bulunuyor." (ANKA)