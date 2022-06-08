Bangladeş'te depo yangını için polis soruşturma başlattı

Bangladeş'te hafta sonu meydana gelen konteyner deposu yangınında en az 49 kişi yaşamını yitirmiş, 200'ü aşkın kişiyse yaralanmıştı. Yetkililer yaşamını yitirenler arasında 10 itfaiye personelinin olduğunu da belirtti.

Bangladeş polisi bugün yaptığı açıklamada, yangınla ilgili olarak nakliye konteyner deposundan sekiz yetkili hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının yayılmasının ve ölümlerin sebebinin, depo yöneticilerinin ihmalkarlığı ve çalışanlar için yeterli güvenlik önlemleri alınmaması olabileceği belirtilmekte.