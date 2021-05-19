Bangladeş'te bir günde 16 kişi yıldırım düşmesi sonucu öldü

Bangladeş'in çeşitli illerinde 24 saat içinde yıldırım düşmesi sonucu 4'ü çocuk olmak üzere en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Netrakona, Faridpur, Manikganj ve Kishoreganj bölgeleri ülkenin yıldırımlardan en çok etkilenen bölgeleri oldu.

Yıldırımdan kaynaklanan ölümler, son on yılda ülkede yaygın bir olay haline geldi. Muson dönemi öncesi Nisan-Haziran ayları arasında zirveye ulaşan yıldırım düşmeleri onlarca kişinin hayatına mâl oluyor. 2016'da sadece bir günde 80 kişi yıldırım düşmesi sonucu ölmüştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bangladeş'te 2010-2017 yılları arasında yıldırım düşmesi sonucu en az 1.800 kişi yaşamını yitirdi

En çok tarım emekçileri etkileniyor

2015 yılında, Bangladeş hükümeti yıldırımın doğal afet olduğunu ilan etti ve ülkenin ulusal afet yönetim planına ve Ulusal Yapı Yönetmeliğine önlem düzenlemeleri getirdi.

Tarım emekçileri açık tarlalarda çalıştıkları için yıldırımların bir numaralı kurbanları. Şeyh Hasina hükümetinin önlem olarak diktiği beş milyondan fazla palmiye ağacının büyümesi zaman aldığı için henüz herhangi bir faydası dokunmuş değil. Çiftçiler bu nedenle hükümeti eylemsizlikle eleştiriyor.

Yıldırım çarpmalarından sağ kurtulanlarda ise yanık izleri, işitme kaybı ve sinirsel hasarlar gözlemleniyor.